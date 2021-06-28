В Чувашии с 1 июля начнут действовать бесковидные зоны в кафе и ресторанах

ТАСС, 28 июня. Бесковидные зоны в заведениях общепита Чувашии начнут действовать с 1 июля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

Глава республики Олег Николаев на еженедельном совещании в правительстве региона распорядился подготовить изменения в указ о мерах по противодействию коронавирусу, предусматривающие с 1 июля ограничения на обслуживание в заведениях общепита республики с часу ночи до 6:00 утра. Исключения составят те предприятия, которые к этому времени войдут в зону бесковидных и будут включены в соответствующий реестр, который формируют Минэкономразвития и Минцифры.

"Указом предусмотрено создание свободных от ковида зон на объектах общепита, вход в которые допускается при наличии у всех работников и посетителей этих объектов сертификата профилактической прививки от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста. Лица, не достигшие возраста 18 лет, на такие объекты будут допускаться в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших справку о вакцинации или отрицательный ПЦР тест и документ, удостоверяющий личность", - отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, отменяются ограничения на работу в ночное время на объектах общественного питания в формате COVID-free при условии расстановки столов на расстоянии 1,5 метра, размещения за одним столом не более четырех человек, заполняемости не более 75% зала обслуживания посетителей и при отсутствии банкетного обслуживания. По словам главы региона, однозначно должны попасть под запрет деятельности, как минимум на три недели, ночные клубы и ночные танцполы закрытого типа.

"Опрос и анализ тех случаев заболеваний - причем сейчас увеличилась заболеваемость среди молодежи, людей до 40 лет - показывают, что люди зачастую заражаются этой инфекцией либо на предприятиях общественного питания, либо на такого рода мероприятиях, которые проходят массово и в закрытых помещениях. Когда проходят мероприятия в таких закрытых клубах, там, я так понимаю, плюют на эти ограничения", - процитировали Николаева в пресс-службе.

По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 27 183 случая коронавируса. Выздоровели 24 839 человек, умерли 1 535 пациентов с подтвержденной инфекцией.