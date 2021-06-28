Эксперты считают, что ЕГЭ необходимо реформировать, как и школьное образование в целом

МОСКВА,28 июня. /ТАСС/. Единому государственному экзамену, как и системе школьного образования в целом, необходимо реформирование, сейчас ЕГЭ не выявляет знания, а "подлавливает" на незнании, такое мнение высказали эксперты в понедельник на пресс-конференции в ТАСС по результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об отношении общества к ЕГЭ.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому, почти каждый пятый россиянин выступает за отмену ЕГЭ (19%), 55% считают, что система сдачи ЕГЭ требует изменений. Кроме того, более 70% россиян поддерживают отмену обязательного ЕГЭ для не поступающих в вузы.

"Главный вывод здесь уже обозначен: 19% всех респондентов выступают за отмену этой системы. Это не значит, что они знают, на какую систему поменять. Но это определяет общую тенденцию - тенденцию недовольства качеством образования и самой системой образования с включением ЕГЭ как одной из процедур", - заявил заслуженный учитель РФ Александр Снегуров, комментируя результаты опроса.

В последние годы, по его словам, ЕГЭ стал влиять на другие элементы процесса образования и даже на другие сферы жизни - социально-экономическую, морально-этическую.

Перенести ЕГЭ в вузы

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко подняла вопрос психологического сопровождения учебного процесса, отметив, что дети не знают, что делать, если завалили ОГЭ или ЕГЭ. Она предложила отделить ЕГЭ от основного образовательного школьного процесса, принимать ОГЭ только у тех, кто будет учиться в 10 и 11 классах, а ЕГЭ в той или иной форме перенести в вузы.

ЕГЭ не выявляет знания

Общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский отметил, что ЕГЭ даже в улучшенном виде себя не оправдал. Он назвал негативным фактором то, что эта аттестация подлавливает ученика на незнании, а не выявляет знания.

"ЕГЭ свою задачу не выполнил, есть прямые и косвенные доказательства этому. <…> Основным доказательством этого является то, что вузы выбили себе право принимать еще и собственные экзамены. И все-таки, я думаю, мы идем семимильными шагами к тому, чтобы отменить ЕГЭ и привести в будущем к анализу электронного собственного портфолио", - сказал омбудсмен, добавив, что такое портфолио будет вестись у каждого ребенка с детского сада, и это будет портфолио достижений.

Научный руководитель Института сетевого анализа Галина Градосельская высказалась за единую методологию преподавания.

"За счет чего обеспечивается реальный доступ, равенство возможностей? Первое - это единая методология, единый учебник, обучение по содержанию, введение дополнительных каких-то расширенных знаний, материалов", - сказала она.

Эксперт назвала мифами приписываемые ЕГЭ эффективность, равенство возможностей и объективность оценки. Она также подвергла критике современные учебники, по которым невозможно, по ее словам, подготовить ребенка к ЕГЭ без привлечения репетиторов.