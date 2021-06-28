В Вологодской области организуют мобильные бригады для вакцинации на предприятиях

ВОЛОГДА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Вологодской области сформируют мобильные прививочные бригады для иммунизации от коронавируса на предприятиях. С таким обращением к властям и руководителям крупных компаний обратились общественники и бизнес-сообщества, рассказал в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"Поручаю организовать на телефоне единой горячей линии правительства Вологодской области журнал вызовов мобильной прививочной бригады для организации вакцинации на предприятиях по обращениям предпринимателей области. Куратору горячей линии поручаю обеспечить оперативную передачу такого обращения в учреждение здравоохранения по подведомственной территории. Департаменту здравоохранения поручаю организовать в оперативном порядке выезды мобильной прививочной бригады на предприятия, подавшие заявки на горячую линию. Эту работу мы готовы организовать, вакцины достаточно", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Как отметил глава региона, для приобретения коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% взрослого населения региона (около 550 тыс. человек - прим. ТАСС), на сегодня привито 145 тыс., или 26% от плана. "Я поддерживаю обращение всех крупнейших общественных организаций и предпринимателей, которые обратились к руководству крупных предприятий, малого и среднего бизнеса о проведении вакцинации работников. Поддерживаю по одной простой причине: мы заинтересованы в том, чтобы не объявлять жесткий локдаун на нашей территории, не останавливать работу сферы услуг, предприятий малого и среднего бизнеса, крупных компаний, потому что для всех очевидно: если будет зафиксирована вспышка заболеваемости на каком-то предприятии, то Роспотребнадзор будет вынужден приостановить его работу до того момента, пока вспышка не будет локализована", - отметил глава региона.

Вопросов по наличию вакцины в регионе нет, в область поступило 172 тыс. доз вакцины, она использована на 85%, в резерве 15% или 25 тыс. доз. Этого достаточно, чтобы ежедневно вакцинировать всех желающих, добавил глава региона.

В связи с резким ростом числа заболевших с 28 июня действуют дополнительные ограничения: запрет на проведение массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях. Спортивные мероприятия разрешены без зрителей. Рекомендовано перевести на удаленный режим работы максимальное количество сотрудников. "Новые штаммы, например, индийский, настолько заразен, что один носитель может заразить коллектив до 25 человек. Один человек в автобусе весь автобус заражает этой инфекцией. Поэтому нужны маски, социальное дистанцирование, мытье рук, вакцинация", - сказал губернатор.

На 28 июня в регионе выявлено 47 751 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 101 человек. Выздоровели 44 100 человек, умерли 1 158.