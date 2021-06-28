Более 300 аварийно-восстановительных бригад устраняют последствия ливня в Подмосковье

"Кратковременно из-за сильной непогоды без электроснабжения остались 24 тыс. человек в 11 городских округах. Ливень больше всего повредил электросетевое хозяйство в городских округах: Балашиха, Раменский, Коломна и Богородский, - приводит слова Хромушина пресс-служба. - <...> Никто не останется без внимания, сейчас в регионе развернуто более 300 аварийно-восстановительных бригад, оснащенных спецтехникой, в том числе 97 подвижных электростанций, помпами и мобильными насосными группами".

Отмечается, что всего было зафиксировано 22 отключения электроснабжения, из них семь уже устранены. Хромушин добавил, что среднее время ремонтно-восстановительных работ на объектах электроснабжения не превышает нормативного и составляет не более двух часов.

В пресс-службе добавили, что на объектах ЖКХ сбоев в работе не выявлено, за исключением временного ограничения холодного водоснабжения в 18 многоквартирных домах в селе Бужаниново в Сергиевом Посаде. "По объектам капитального ремонта домов всем подрядчикам дано указание провести охранные мероприятия и усилить контроль на объектах, сведений по авариям в дежурные службы не поступало", - отмечается в тексте.