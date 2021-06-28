В кафе в Ульяновской области с 30 июня планируют создать бесковидные зоны

УЛЬЯНОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Ульяновские власти предложили начать с 30 июня создание бесковидных зон в заведениях общепита региона. Об этом сообщил в понедельник на заседании штаба по комплексному развитию региона заместитель руководителя администрации губернатора - начальник государственно-правового управления Алексей Преображенский.

"Впервые правительство Ульяновской области и корпорация развития [предпринимательства], в частности, [вносит] предложения о формировании на территории Ульяновской области так называемых ковид-фри зон, или свободных от ковида зон <…> Если предприниматель готов вакцинироваться трудовым коллективом, если готов обеспечить все необходимое для работы лиц, которые вакцинировались <…> то можно будет ставить вопрос [о создании COVID-free-зон]", - сказал он.

Преображенский уточнил, что соответствующие изменения планируется прописать в указе о режиме повышенной готовности, которые вступят в действие с 30 июня. Ожидается, что врио губернатора Алексей Русских подпишет документ в ближайшие сутки. "Предпринимательское сообщество готово к соблюдению этих требований", - добавил Преображенский.

Преображенский добавил, что указ также предполагает мораторий с 24:00 до 07:00 на проведение всех развлекательно-зрелищных мероприятий в учреждениях, в караоке-залах, боулинг-центрах. "Ночных мероприятий не должно быть", - подчеркнул он.

Преображенский уточнил, что за неисполнение этих требований для индивидуальных предпринимателей будет действовать суровый штраф. "На первый раз это 50 тыс. рублей, на юридических лиц до 300 тыс. рублей. А если такие ограничения соблюдаться не будут, то есть повторно состоятся [мероприятия] или [будут] связаны с заражением граждан, то штрафы уже многомиллионные плюс ограничения работы до 90 дней", - отметил он.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области на 28 июня выявлено 58 690 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 55 949 человек, умерли 1 673.