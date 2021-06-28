Центр "Вектор" подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса "Эпиваккорона-Н"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Документы на регистрацию вакцины от коронавируса "Эпиваккорона-Н" подали в Минздрав России. Об этом говорится на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Ранее гендиректор создавшего вакцину Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов сообщал об отсутствии принципиальных отличий "Эпиваккороны-Н" от более ранней "Эпиваккороны".

"Они различаются технологическими особенностями производства. Поэтому именно это явилось основной причиной необходимости проведения новых клинических исследований. Для того чтобы выйти на масштабное производство, когда мы говорим уже не о сотнях тысяч, а о миллионах доз вакцины в месяц, необходимо было решить производственные задачи, которые требовали небольших изменений", - пояснил он.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.