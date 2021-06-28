Рестораторы Сочи готовы дополнительно набирать персонал для плана по привитым сотрудникам

СОЧИ, 28 июня. /ТАСС/. Рестораторы Сочи готовы набирать дополнительный персонал в свои заведения, чтобы выполнить план по вакцинации сотрудников, в том случае, если действующие работники по медицинским показаниям или иным причинам от вакцинации откажутся. Об этом сообщила президент Ассоциации отельеров и рестораторов города Сочи Анна Нетягина в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Не менее 60% сотрудников туриндустрии и ряда других отраслей в Краснодарском крае должны быть вакцинированы от коронавируса.

"Пока нас обязали до 23 августа вакцинировать 60% персонала, мы должны еженедельно отчитываться в письменном виде о том, как идет вакцинация. Это реально [сделать], но, конечно, будут отказники среди персонала и по медицинским показаниям, и по идейным показателям, но есть время с этим справиться, найти дополнительный персонал", - сказала Нетягина.

Она подчеркнула, что установленные сроки достаточны для того, чтобы выполнить новые правила. Также рестораторы планируют проводить с персоналом беседы, чтобы убедить сотрудников защитить себя от вируса.

"Мы соблюдаем весь этот год все ковидные СанПиНы, которые вводились, и никто их не отменял, и проверки у нас достаточно серьезные, и контролируют нас весь год. Могу сразу сказать, что ресторанов, которые игнорируют СанПиНы ковидные, очень мало и они чаще всего находятся в пригородах", - добавила Нетягина.