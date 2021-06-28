Адвокат сообщил, что редакторам студенческого журнала DOXA ужесточили статью обвинения

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил в новой редакции обвинение четырем редакторам независимого студенческого журнала DOXA, ужесточив формулировку статьи. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Захватов.

"Следователи сегодня перепредъявили обвинения фигурантам дела. Теперь им вменяют вовлечение в опасную деятельность несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ), тогда как ранее следствие вменяло им более мягкую первую часть этой статьи", - сказал защитник.

По делу проходят редакторы DOXA Владимир Метелкин, Армен Арамян, Алла Гутникова, Наталья Тышкевич. Следствие обвиняет их в агитации за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального.