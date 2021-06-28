McDonald’s начал тестировать прием гостей по QR-коду в ресторане на Пушкинской площади

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. McDonald’s в Москве начал тестировать прием посетителей по QR-кодам в ресторане на Пушкинской площади, говорится в сообщении компании.

Компания получила подтверждение от правительства Москвы о внесении своих ресторанов в специальный реестр заведений, принимающих посетителей по QR-кодам. "Пилотный проект стартует в предприятии быстрого обслуживания (ПБО) McDonald’s на Пушкинской площади. В течение дня к нему подключатся еще 11 ПБО столицы, включая предприятия на Арбате, Манежной площади и ВДНХ. Количество ПБО с доступом в зал по QR-кодам будет постепенно расширяться, о чем мы объявим дополнительно", - говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. До 11 июля включительно летние веранды и сезонные кафе в Москве будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.