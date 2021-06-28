Путин подписал закон о повышении до 21 года возраста приобретения охотничьего оружия

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны, а также вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на него. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Повышение возраста не коснется лиц, прошедших и проходящих военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. В предыдущей редакции закона "Об оружии" ограничение в 21 год касалось только приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Право приобрести охотничье оружие с 18 лет сохранится за представителями коренных малочисленных народов, профессиональными охотниками и работниками частных охранных организаций и других юридических лиц с особыми задачами. Кроме того, с 18 лет можно будет приобрести гладкоствольное или нарезное длинноствольное охотничье оружие для занятий спортом.

Закон также вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Ранее в перечень таких оснований входила, например, непогашенная судимость за умышленное или за тяжкое и особо тяжкое преступление с применением оружия. Теперь лицензии не будут выдаваться и россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Кроме того, вводится временный запрет для пойманных за рулем в нетрезвом виде.

Лицензия не будет выдаваться также людям со снятой или погашенной судимостью за умышленные преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, либо совершенные с применением оружия, боеприпасов и так далее. Это коснется и граждан, имеющих судимость за преступление террористической и экстремистской направленности. Лицензию не выдадут и осужденным за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.

Временный запрет и аннулирование лицензии

Кроме того, продлевается действие временного запрета на выдачу лицензии на оружие для лиц, привлеченных к административной ответственности за употребление наркотиков: до года с момента окончания срока наказания (ранее запрет снимался одновременно с завершением наказания). Такой же временный запрет вводится при правонарушениях, за которое полагается административный арест.

Вводятся дополнительные основания для аннулирования лицензий и разрешений на оружие: это отказ предоставить доступ Росгвардии к местам хранения оружия для проверки условий его хранения и отказ предоставить оружие для осмотра. Запрещается хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии, а также хранение юридическими лицами оружия в помещениях, не оборудованных охранной сигнализацией с выходом на пульт охраны.