Путин подписал закон о штрафах за уклонение от контроля за оборотом гражданского оружия

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение контроля за гражданским оружием, включая штрафы за невыполнение требований сотрудников Росгвардии в этой сфере. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Невыполнение законного требования сотрудника Росгвардии или воспрепятствование его деятельности в сфере госнадзора за оборотом оружия повлечет штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с возможной конфискацией оружия, патронов или лишением права на оружие на срок от одного года до двух лет. Для должностного лица штраф составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, или же последует дисквалификация на срок от года до трех лет. Штраф для юридических лиц составит от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо их деятельность будет приостановлена на срок до 30 суток.

Невыполнение предписания сотрудника Росгвардии повлечет штраф для граждан в размере от 500 руб. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Повторное нарушение может привести к конфискации оружия.

Утеря оружия

КоАП дополняется нормой, согласно которой "нарушение правил хранения или ношения оружия гражданами, повлекшее его утрату, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния", будет наказываться штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. рублей либо лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия "на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия или без таковой". Отдельно устанавливается ответственность за нарушение закона об оружии участниками митинга, демонстрации, собрания, шествия, церемонии, культурно-развлекательного, спортивного и иного публичного мероприятия. Это повлечет штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с возможной конфискацией оружия или лишением права на него сроком до трех лет.

Нарушение правил хранения веществ для самостоятельного снаряжения патронов повлечет штраф для граждан в размере от 500 руб. до 2 тыс. рублей с конфискацией таких материалов.

Статья 20.10 КоАП излагается в редакции с новым названием - "Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, транспортирование, перевозка, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию". Ответственность для граждан установлена в виде штрафа в размере 5-10 тыс. рублей с возможной конфискацией оружия или административный арест до 15 суток. Должностным лицам будет грозить штраф до 50 тыс. рублей или дисквалификация до 3 лет с возможной конфискацией предмета нарушения. Для юридических лиц предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей или приостановление работы до 60 суток с возможной конфискацией оружия.

Инструкции по переделке оружия

Кроме того, закон кратно повышает административные штрафы за публикации в СМИ и интернете инструкций по изготовлению взрывчатки, также предусматривается распространение данной нормы на советы по переделке оружия в боевое.

Штраф за размещение в СМИ рекомендаций по изготовлению взрывных устройств и переделке оружия для граждан составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей (было от 4 тыс. до 5 тыс. рублей), для должностных лиц - от 40 тыс. до 80 тыс. рублей (было от 40 тыс. до 50 тыс. рублей), для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (было от 40 тыс. до 50 тыс. рублей).