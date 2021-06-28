В Новгородской области заболеваемость COVID-19 среди пожилых выросла на 38%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июня. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 среди жителей Новгородской области в возрасте от 50 до 64 лет выросла на 38% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщила глава Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Елена Никифорова в ходе очередного заседания оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

"В области нарастает негативная ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Четвертую неделю подряд идет рост [заболеваемости]. В среднем регистрировали на прошлой неделе 46 случаев, коэффициент распространения превысил единицу. Если смотреть возрастной состав: на 22% повысилась заболеваемость в возрастной группе 18-29 лет, на 15% - в группе 30-49 лет, на 38% - в группе 50-64 года. Увеличилась доля среднетяжелых и тяжелых форм, выросла доля внебольничных пневмоний. <...> Таким образом ситуация неблагоприятная", - сообщила Никифорова.

По словам министра здравоохранения Новгородской области Резеды Ломовцевой, на стационарном лечении в данный момент находятся 677 человек, амбулаторно лечение получают 1 115 человек. На искусственной вентиляции легких находятся 14 человек. Также Ломовцева отметила, что в состав ковидных госпиталей вернулись Окуловская ЦРБ, Старорусская ЦРБ и готовится к разворачиванию для долечивания ковидных больных отделение в Солецкой ЦРБ, на данный момент свободно 18,8% коечного фонда.

Первый этап вакцинации в Новгородской области прошли более 83 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию 67 958 человек. По данным оперативного штаба, всего в регионе зарегистрировано с начала пандемии 32 076 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, полностью выздоровели 31 183 человека, 183 умерли.