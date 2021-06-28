Углубленная диспансеризация переболевших COVID-19 в Архангельской области начнется 1 июля

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июня. /ТАСС/. Жители Архангельской области, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, смогут пройти углубленную диспансеризацию с 1 июля, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы администрации региона.

"С 1 июля в Архангельской области стартует углубленная диспансеризация для жителей, перенесших COVID-19. Углубленное медицинское обследование в рамках общей диспансеризации смогут пройти все северяне, кто недавно перенес новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

В медорганизациях составлены списки пациентов, разработан план маршрутизации. Как отметил глава регионального Минздрава Александр Герштанский, в тех случаях, когда человеку будут нужны дополнительные исследования, например, детальный анализ крови, их будут делать в различных медицинских организациях и лабораториях области.

В Архангельской области в настоящее время развернуто 1 150 коек для пациентов с коронавирусом, в случае необходимости медучреждения региона смогут оперативно развернуть дополнительные места. "В настоящий момент мы приостанавливаем деятельность архангельского военного госпиталя и вновь переводим его в режим работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Также открываем койки долечивания", - приводит пресс-служба слова Герштанского.

С начала пандемии в регионе выявлен 66 951 случай заболеваний новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки 211 случаев. На сегодняшний день полный вакцинальный комплекс от COVID-19 в области получили 121 447 человек, еще 145 693 жителя прошли первый этап вакцинации.