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Путин утвердил компенсации семьям погибших пожарных и сотрудников УИС

Документ вступит в силу с июля этого года

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячной компенсации семьям сотрудников органов уголовно-исполнительной системы (УИС) и принудительного исполнения, а также таможни и федеральной противопожарной службы, погибших из-за травм, полученных при исполнении служебных обязанностей. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Такая выплата предлагается по аналогии с существующей денежной компенсацией членам семьи сотрудников МВД, погибших из-за увечий, полученных при несении службы.

Размер денежной компенсации семьям будет рассчитываться в виде разницы между приходившейся на их долю частью денежного довольствия, который получал погибший, и назначенной им пенсией по случаю потери кормильца.

Документ вступит в силу с июля 2021 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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