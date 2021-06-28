В Красноярском крае пока не видят необходимости в обязательной вакцинации от коронавируса

ТАСС, 28 июня. Необходимые для коллективного иммунитета показатели в Красноярском крае могут быть достигнуты без введения обязательной вакцинации, сообщил журналистам в понедельник глава региона Александр Усс. При этом он отметил, что вопрос об обязательной вакцинации все равно рассматривается региональными властями.

"Мы считаем, что красноярцы - достаточно сознательные граждане России, и те задачи, которые нам поставлены, которые стоят перед нами в плане показателей прививок, мы решим без каких-либо радикальных мер, которые называют обязательной вакцинацией", - сказал Усс.

При этом на вопрос, рассматривается ли в регионе возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса, губернатор ответил утвердительно.

В Красноярском крае зарегистрировано более 76 тыс. случаев коронавируса, более 3,9 тыс. человек умерли. Если 1 июня было зарегистрировано 99 заболевших, то в минувшую пятницу - уже 185.