Власти Читы предложили 165 жильцам аварийного дома на время съехать в общежитие

ЧИТА, 28 июня. /ТАСС/. Администрация Читы предложила временно переехать в общежитие 165 жильцам многоквартирного дома в микрорайоне Северный, признанного аварийным в июле 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Забайкальского края.

В конце мая следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников городской администрации по статье о халатности. По версии следствия, власти за год ничего не предприняли, чтобы расселить людей из опасного дома. По предварительной оценке, на эти цели необходимо около 300 млн рублей.

"В целях безопасности предлагаем жильцам переехать в общежитие. Также рассматривается вопрос о снятии для них хостела, изыскиваются в местном бюджете деньги на хостел и гостиницы, чтобы люди могли жить в безопасном жилье до получения компенсаций. Также проводим оценку стоимости этих помещений, готовится постановление об изъятии этого земельного участка из собственности ввиду его аварийности. После того как будут определены суммы выплат компенсаций жильцам, мы надеемся, появится источник финансирования, с помощью которого мы сможем расселить этот дом", - приводятся в сообщении слова председателя комитета градостроительной политики Читы Александра Зудилова.

Девятиэтажный дом в микрорайоне Северный был сдан в эксплуатацию в 1989 году, а обследование в мае 1996 года выявило просадку фундамента и отклонение здания от вертикальной оси. Аварийным объект признали в 2020 году, однако из-за того, что проблемы происходят по техногенным причинам, включить дом в программу переселения из ветхого и аварийного жилья по заключению комиссии закон не позволяет.