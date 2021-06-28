Приложение для доступа в ковид-фри зоны намерены создать в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Ульяновские разработчики готовы создать приложение для быстрого доступа посетителей в ковид-фри зоны. Об этом сообщил на заседании штаба по комплексному развитию региона руководитель корпорации развития промышленности и предпринимательства области Руслан Гайнетдинов.

"Мы предлагаем сформировать приложение, которым будут пользоваться как предприятия - предприниматели сферы услуг в первую очередь, так и граждане, которые хотят иметь свободный доступ в ковид-фри зоны так называемые. Приложение будет подразумевать подгрузку четырех видов документов: либо паспорт вакцинированного, либо справка о перенесенной болезни, либо копия сканированного больничного, <…> либо сведения об антителах", - сказал он.

Гайнетдинов уточнил, что приложение само сформирует QR-код, который будет считываться. "Других персональных данных принимающая сторона видеть не будет, только фамилию, имя, отчество и зеленый огонек [подтверждающий наличие одного из необходимых документов]", - пояснил он.

По его словам, на данный момент члены ассоциации рестораторов и представители отельеров готовы выйти на пилотный проект по созданию ковид-фри зон. "Если предложение будет поддержано, то мы одними из первых в стране уйдем от необходимости носить с собой справки", - добавил Гайнетдинов.

Он также отметил, что стандартное приложение стоит от 500 рублей до 1 млн рублей. Его информационное внедрение и сопровождение - около 1-3 млн рублей. "Готовьте предложение максимально быстро", - заявил на заседании штаба врио губернатора региона Алексей Русских.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области на 28 июня выявлено 58 690 случаев заражения коронавирусом. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровели 55 949 человек, умерли 1 673 пациента с подтвержденной инфекцией.