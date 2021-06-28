Ялта обеспечена питьевой водой более чем на год

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Водохранилища Ялты пополнились в результате ливней и запасов воды городу хватит теперь более чем на год, сообщила в понедельник в Facebook мэр Янина Павленко.

"По данным "Водоканала ЮБК", это больше, чем на год для всей Большой Ялты при круглосуточной подаче и полном отсутствии притоков. И это тоже итог жутких ливней. Наверное, самый позитивный из всех", - написала Павленко. Она добавила, что "после осадков, которые принял Крым в этом месяце, объем воды в Загорском водохранилище - 24 325 кубометров (полезный - почти 22 тыс.), в Счастливенском - 11 306 (полезный - почти 11 тыс.)".