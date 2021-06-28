В Британии заявили об эффективности комбинации доз вакцин от COVID-19 AstraZeneca и Pfizer

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Комбинированное использование доз вакцин от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и американской Pfizer, разработанной совместно с ее германским партнером BioNTech, приводит к формированию у пациентов иммунитета от COVID-19. Об этом говорится в распространенном в понедельник исследовании Оксфордского университета.

Как отмечается в заявлении вуза, прошедшие испытания с участием более 800 добровольцев старше 50 лет продемонстрировали, что введение двух доз вакцин от различных производителей с интервалом в четыре недели способствовало "генерации уверенного иммунного ответа против коронавируса". При этом комбинированное применение препаратов показало свою эффективность как в случае инъекции сперва вакцины AstraZeneca, а затем - Pfizer, так и наоборот, хотя в первом случае титр антител оказывался выше. Теперь ученые ожидают результатов исследований комбинации двух доз вакцин AstraZeneca и Pfizer, введенных с интервалом в 12 недель.

Кампания по вакцинации населения началась в Великобритании 8 декабря прошлого года. Первую дозу вакцины в королевстве получили уже более 44,4 млн человек (свыше 80% от совершеннолетнего населения), а обе дозы - 32,5 млн пациентов (около 60% всех жителей старше 18 лет). Власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Однако в мае после вспышки индийского штамма промежуток между инъекциями был сокращен до восьми недель.