Врио губернатора Пензенской области внес предложение о введении обязательной вакцинации

ПЕНЗА, 28 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко внес предложение об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных групп населения, окончательное решение по этому вопросу будут принимать в Роспотребнадзоре. Об этом сообщил врио зампредседателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев на пресс-конференции.

"Сегодня на штабе этот вопрос (об обязательной вакцинации - прим. ТАСС) детально обсуждался, губернатор уже вносил это предложение. Вопрос апеллирован, прежде всего, к главному санитарному врачу по Пензенской области", - отметил Космачев.

Он добавил, что руководство управления Роспотребнадзора в настоящее время проводит консультации по этому вопросу. "При дальнейшем анализе ситуации будет приниматься решение, целесообразно ли и пришла ли необходимость вводить обязательную вакцинацию определенных групп населения в нашем регионе или нет", - добавил он.

По словам Космачева, первым компонентом вакцины в регионе привиты более 178 тыс. жителей Пензенской области. "Чтобы добиться уровня вакцинации в 60% населения, мы должны привить 636 тыс. человек. В настоящее время от планового показателя привито 27%, по России средний уровень вакцинации 29%, то есть мы отстаем от него", - пояснил Космачев, уточнив, что в регионе имеется 219 тыс. доз вакцины.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтверждено 49 533 случая заражения коронавирусной инфекцией, 45 457 человек выздоровели, 1 017 пациентов умерли.