Власти Ялты 29 июня откроют движение транспорта в центре города

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Ялты во вторник откроют движение транспорта в центральной части города, которая была сильно повреждена в результате подтопления, ставшего следствием сильных дождей. Об этом в понедельник на заседании оперативного штаба сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Завтра мы полностью открываем центр (движение транспорта - прим. ТАСС). У нас останутся закрытыми улицы Кривошты, Вергасова, Ломоносова - там, где еще ведутся аварийно-восстановительные работы, работает тяжелая техника", - сказала Павленко.

Глава администрации добавила, что в этот же день в городе будет возобновлено движение троллейбусов. "Можно говорить, что транспортное сообщение в Ялте завтра нормализуется", - отметила Павленко.

В Крыму из-за сильных дождей и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.