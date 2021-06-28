Фонд "Круг добра" начал принимать заявки на закупку лекарства для детей с СМА

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Фонд поддержки детей с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями "Круг добра" утвердил решение о закупках необходимых лекарств для пациентов на первый квартал 2022 года, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"На заседании экспертного совета фонда "Круг добра" утверждено решение о закупках лекарственных препаратов для детей на первый квартал 2022 года, чтобы обеспечить непрерывность лечения детей в 2021 и 2022 годах. Это решение позволит не допустить перерыва в лекарственном обеспечении детей дорогостоящими препаратами на этапе смены календарного года и обеспечить непрерывное лечение детям с жизнеугрожающими, в том числе редкими, заболеваниями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент "Круг добра" уже обеспечил лекарственными препаратами 1 083 детей с тяжелыми заболеваниями, включая пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА). Кроме того, фонд объявил о сборе заявок на закупку незарегистрированного в России препарата "Золгенсма" для детей со СМА.

"В настоящее время идет уточнение потребности во всех регионах страны, комплектация медицинской документации, уточнение дозировок и сроков поставок. Препаратом "Золгенсма" будут обеспечиваться дети в возрасте до двух лет, имеющие соответствующие показания по решению врачебных консилиумов", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра". Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.