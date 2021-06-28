"Юнармия" создала первый специальный отряд медицинского назначения

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Патриотическое движение "Юнармия" создало первый специальный отряд с медицинской направленностью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе движения.

"Ребята попали в отряд особого назначения, медицинский, и теперь они будут учиться оказывать первую помощь", - заявили в "Юнармии".

Отряд организован в Санкт-Петербурге, первыми в его ряды вступили учащиеся школы № 197. Церемония прошла в стенах штаба Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

"Врач - профессия востребованная. Сейчас мы видим, как они сражаются за жизни людей, рискуя собой. Желание быть медиками - похвально, и я горжусь, что среди юнармейцев есть такие целеустремленные, мужественные и самоотверженные ребята", - сказал начальник главного штаба "Юнармии", серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

МЧС проводит занятия по медицинской тематике в отрядах движения. "Ребята учатся азам оказания первой помощи, в дальнейшем это позволяет им адекватно реагировать на любые происшествия, несчастные случаи и чрезвычайные ситуации. Активисты движения изучают историю медицины, вопросы профилактики заболеваний и многое другое", - отметили в "Юнармии".