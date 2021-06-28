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Совет по развитию гражданского общества создан в Пензенской области

Совет будет участвовать в механизме распределения грантов социально ориентированным проектам НКО в регионе

ПЕНЗА, 28 июня. /ТАСС/. Совет по развитию гражданского общества создан при главе Пензенской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, новая структура займется поддержкой проектов НКО и продвижением социальных инициатив.

Выступая 27 марта на церемонии представления в должности врио губернатора Пензенской области, Олег Мельниченко отметил, что в регионе необходимо перезагрузить механизм взаимодействия власти и гражданского общества. Он также анонсировал создание в регионе совета по развитию гражданского общества, который будет давать оценку и экспертизу грантовой деятельности НКО, а также участвовать в распределении грантов.

"Состоялось первое заседание Совета при губернаторе Пензенской области по развитию гражданского общества. <…> Совет возглавил председатель Пензенского регионального отделения общероссийской общественной организации "Юристы России" Глеб Синцов", - отмечается в сообщении.

По словам врио главы региона Олега Мельниченко, совет будет участвовать в механизме распределения грантов социально ориентированным проектам НКО в Пензенской области и, кроме того, взаимодействовать с аппаратом уполномоченного по правам человека в регионе.

"Возможно, имеет смысл создать в регионе фонд, который по примеру Фонда президентских грантов будет заниматься поддержкой некоммерческого сектора, будет грантовым оператором Пензенской области. Раньше в этом качестве выступало правительство Пензенской области, но, наверно, правильным будет, если оператором станет некоммерческая организация", - цитирует Мельниченко пресс-служба.

Теги
РоссияМельниченко, Олег ВладимировичПензенская область
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