Кабмин выделит средства на оплату отпусков медикам и соцработникам, получавшим доплаты

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании во вторник, 29 июня, рассмотрит вопрос о выделении регионам страны средств на оплату отпусков и компенсацию за неиспользованные отпуска медикам и соцработникам, получавшим стимулирующие доплаты. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Власти РФ в начале пандемии приняли особые меры по поддержке специалистов, которые оказывают помощь больным COVID-19, а также их коллег. Эти стимулирующие доплаты учитываются и при расчете отпускных.

В повестку заседания включен пункт о выделении в 2021 году средств региональным бюджетам для софинансирования оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку. Средства трансфертов пойдут в том числе на возмещение уже произведенных субъектами РФ расходов на эти цели.

Еще один пункт касается выделения средств регионам на оплату отпусков и компенсаций соцработникам стационарных учреждений, которые также получали выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Кроме того, правительство во вторник рассмотрит вопрос о выделении в 2021 году средств регионам РФ на ремонт автодорог, в том числе городской улично-дорожной сети.