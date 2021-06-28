Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста Ивану Сафронову 30 июня

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд 30 июня рассмотрит ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе организации "Команда 29", адвокаты которой защищают обвиняемого.

"Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения журналисту Ивану Сафронову 30 июня в 10:30 мск. 7 июля будет ровно год, как он находится в СИЗО "Лефортово" по обвинению в госизмене", - сказали в пресс-службе.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает. Суд продлил ему арест до 7 июля. Как полагает защита Сафронова, следствие по делу может завершиться к июлю этого года, при этом ФСБ до сих пор не конкретизировала обвинения, не ознакомила защиту с большинством материалов дела и не проводит активных следственных действий по делу.