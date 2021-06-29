В РФ вводят штрафы за нарушения при проведении экзамена по русскому языку для иностранцев

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Административная ответственность вводится в России за нарушение требований, предъявляемых к проведению комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства России. Соответствующий документ был принят Госдумой в декабре прошлого года и вступает в силу со вторника.

Согласно новому закону, кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей, по которой нарушение организацией из перечня допущенных к образовательной деятельности, проводящей экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, формы или порядка проведения таких испытаний будет грозить штрафом для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Нарушение порядка или сроков хранения материалов проведения экзаменов повлечет штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Если же такая организация нарушила методику расчета стоимости экзамена, то штраф для должностных лиц составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Штрафы за несоблюдение требований к минимальному уровню знаний экзаменуемых для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс., а для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Помимо этого, законом предусмотрены штрафы за нарушения порядка и сроков внесения в федеральный реестр сведений о документах об образовании. Для должностных лиц штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.