Эксперт: погода не играет решающего значения при передаче коронавируса

"Основной путь передачи коронавирусной инфекции - воздушно-капельный, при близком и достаточно продолжительном контакте между людьми. И при реализации такого пути погодные условия не имеют решающего значения", - сказал он.

Лебедев подчеркнул, что главную роль в защите от инфицирования в любую погоду, будь то холод с дождем и снегом или жара, продолжают играть сокращение социальной активности, соблюдение физического дистанцирования, ношение масок в помещениях, транспорте и общественных местах, обработка и мытье рук. "Таким образом, все зависит не от возможных капризов погоды, а от поведения людей. А лучшим способом специфической профилактики COVID-19 является вакцинация", - заключил он.

При этом Лебедев отметил, что при наступлении жаркой погоды есть и положительные моменты. Так, по его словам, люди стремятся меньше находиться в помещениях и больше времени проводить на открытом воздухе, а это несколько снижает распространение коронавируса. Кроме того, при жаркой погоде и активном солнечном излучении ультрафиолета коронавирус быстро разрушается на поверхностях. "Правда, следует учитывать, что передача вируса через поверхности - далеко не самый главный путь возможного инфицирования, поэтому этот фактор в настоящее время не имеет решающего значения", - отметил эксперт.