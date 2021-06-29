Работникам компании на севере Хабаровского края погасили долги по зарплате

ХАБАРОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Компания, работавшая в Охотском районе на севере Хабаровского края, погасила долги по заработной плате перед 27 работниками после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщило надзорное ведомство Хабаровского края.

"Прокуратура Охотского района провела проверку соблюдения трудовых прав работников межмуниципального хозяйственного общества с ограниченной ответственностью "Энергетик". Установлено, что предприятие не выплатило 27 работникам заработную плату за 2020 год на общую сумму 2,7 млн рублей. Принятый комплекс мер прокурорского реагирования позволил полностью погасить задолженность перед работниками ООО "Энергетик", - говорится в распространенном релизе.

Долги перед сотрудниками образовались из-за прекращения работы компании, которая занималась доставкой воды, оказывала транспортные и ритуальные услуги, уточнили ТАСС в прокуратуре. Прокуроры обратились в суд, работодателю внесли три представления, саму компанию и руководителя оштрафовали по частям 6, 7 статьи 5.27 КоАП РФ ("Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы"), но долги по зарплате выплачены не были.

Прокуроры обратились к главе Охотского района, в результате были внесены соответствующие проекты нормативно-правовых актов в собрание депутатов района, разработан порядок заключения с бывшими работниками предприятия договоров уступки прав требования (цессии) и выплаты долга.