В работе сервисов Google произошел сбой

ТАСС, 29 июня. Проблемы в работе поисковой системы Google наблюдаются в США в понедельник. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее распространенные неполадки - проблемы с поиском (61%) и входом в аккаунт (39%).

Пользователи в США, сообщившие о проблемах, жалуются также на сбой в работе принадлежащего компании Google видеохостинга YouTube. Большинство сообщений касаются сложностей с просмотром видео и неполадок в работе сайта.