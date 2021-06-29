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В работе сервисов Google произошел сбой

Пользователи в США сообщают о проблемах с поиском и входом в аккаунт

ТАСС, 29 июня. Проблемы в работе поисковой системы Google наблюдаются в США в понедельник. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее распространенные неполадки - проблемы с поиском (61%) и входом в аккаунт (39%).

Пользователи в США, сообщившие о проблемах, жалуются также на сбой в работе принадлежащего компании Google видеохостинга YouTube. Большинство сообщений касаются сложностей с просмотром видео и неполадок в работе сайта.

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