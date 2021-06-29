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Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Крыму после подтопления территорий приостановили работу 83 пляжей

Пляжи закрыли из-за ухудшения качества морской воды

ТАСС, 29 июня. Эксплуатация 83 пляжей в Крыму приостановлена из-за ухудшения качества морской воды на пострадавших от подтопления территориях. Об этом во вторник сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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"В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, в связи с ухудшением качества морской воды приостановлена эксплуатация 83 пляжей", - говорится в сообщении.

Всего, по данным Роспотребнадзора, на территории России функционирует 1 106 пляжей, из них 373 в Крыму и 306 в Краснодарском крае.

Специалисты ведомства исследовали более 20,5 тыс. проб воды из водоемов в зонах рекреации в РФ по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Удельный вес проб воды водоемов, которые не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, не превышает среднемноголетних уровней, добавили в Роспотребнадзоре.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения осложнения эпидемиологической обстановки юрлица и индивидуальные предприниматели провели работы по благоустройству береговой зоны, ремонт и оборудование инфраструктуры пляжей, а также работы по промывке и дезинфекции питьевых фонтанчиков с последующим лабораторным контролем качества воды, ими были заключены договоры на вывоз жидких и твердых коммунальных отходов.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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