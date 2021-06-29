В Томске провели первую в РФ операцию по замене протеза клапана сердца через яремную вену

ТОМСК, 29 июня. /ТАСС/. Ученые НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медцентра РАН (ТНИМЦ РАН) первыми в России заменили протез трикуспидального клапана сердца, одного из четырех, которые помогают перекачивать кровь в организме человека, через пункцию яремной вены, сделав разрез на шее. Данная операция необходима пациентам, которые переносили ранее открытие операции на сердце и, с вероятностью около 50%, могут не перенести еще одну, сообщил ТАСС руководитель операционной бригады, заведующий кардиохирургическим отделением №1 НИИ кардиологии Томского НИМЦ Константин Петлин.

"Впервые в России был использован такой способ замены трикуспидального клапана - через пункцию в яремную вену на шее. Ее необходимость была в том, что открытую операцию таким людям практически невозможно сделать безопасно - риск летального исхода примерно 50%, обычно в детстве пациенты переносят несколько операций по смене трикуспидального клапана и уже третья-четвертая операция на сердце во взрослом возрасте - очень нетривиальная и опасная задача", - сказал Петлин.

Он уточнил, что протезы на данном клапане имеют около 5% от общего числа людей с искусственными клапанами сердца, уже во взрослом возрасте они страдают от невозможности репротезирования - из-за высокого риска летального исхода врачи не берут подобных пациентов, что приводит в будущем к смерти от сердечной недостаточности. При этом, до возраста, когда его надо менять, доживают более 90% больных.

Как уточнили агентству в пресс-службе НИИ кардиологии, прооперированный в Томске 33-летний пациент страдал выраженной недостаточностью трикуспидального клапана от врожденного порока сердца - аномалии Эбштейна. В 1996 году ему провели первую операцию по реконструкции трикуспидального клапана, в этом же году провели хирургическое вмешательство повторно и установили биологический клапан, который со временем разрушился. Для проведения уникальной для России операции была собрана бригада, состоящая из кардиологов, кардиохирургов, врачей ультразвуковой диагностики, специалистов по рентген-хирургии.

"Что особо важно, эта процедура выполнялась на работающем сердце, с целью предотвратить риски, связанные с проведением искусственного кровообращения. Операция заняла около 40-60 минут. Период восстановительного лечения после нее будет значительно короче, по сравнению с традиционной операцией. Благодаря минимизации хирургической агрессии мужчина быстро восстанавливается", - отметили в пресс-службе.