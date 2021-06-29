Прививка против коронавируса будет обязательной для некоторых граждан Австралии

СИДНЕЙ, 29 июня. /ТАСС/. Вакцинация против коронавируса будет обязательной для некоторых категорий граждан в Австралии. Об этом в понедельник вечером сообщил премьер-министр Скотт Моррисон в своем заявлении по итогам заседания Национального кабинета страны.

По словам Моррисона, Национальный кабинет принял решение о том, что прививки против коронавируса должны стать обязательными для всех сотрудников домов престарелых и интернатов для пожилых людей и инвалидов. "Вакцинация против COVID-19 должна быть обязательным условием приема на работу в любые учреждения, связанные с уходом за пожилыми людьми, а соответствующие органы власти регионов и Содружества обязаны контролировать соблюдение этого [требования]. По крайней мере первая доза вакцины против COVID-19 должна быть получена всеми сотрудниками домов престарелых и интернатов для инвалидов и пожилых людей к середине сентября 2021 года", - указал премьер-министр.

Глава правительства отметил, что для организации программы вакцинации работников из этой категории власти выделят 11 млн австралийских долларов ($8,3 млн). Планируется, что на эти деньги будут созданы специальные выездные прививочные центры, а также расширен круг участвующих в программе иммунизации врачей общей практики. Сами сотрудники домов престарелых получат в качестве вознаграждения за прививку один оплачиваемый день отпуска или разовую выплату в размере 185 австралийских долларов (140,2$).

Моррисон сообщил, что Национальный кабинет рассматривает возможности расширить перечень категорий граждан, для которых прививка против коронавируса будет обязательной. Планируется, что в ближайшее время в него будут включены все сотрудники государственной карантинной системы, в том числе и те, кто участвует в перевозке экипажей международных авиарейсов. На втором этапе в перечень могут быть добавлены все сотрудники аэропортов и авиационной инфраструктуры, работники, занятые в системе межрегиональных грузовых перевозок, и персонал предприятий горнодобывающей отрасли.

На последнем заседании министры кабинета и главы региональных правительств, входящие в Национальный кабинет Австралии, приняли решение об ужесточении требований к гражданам страны, покидающим карантин. Теперь после положенных 14 дней в карантинном отеле граждане обязаны провести еще две недели в изоляции у себя дома и пройти контрольное тестирование на 16-й и 17-й день после ее завершения.

За последние сутки в Австралии были выявлены 29 новых случаев заражения коронавирусом, причем более половины из них (19) были зарегистрированы в Сиднее. Общее количество заболевших с начала пандемии в марте прошлого года составило 30 528. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 910 заразившихся, 29 347 пациентов выздоровели. К настоящему моменту более 7,3 млн (около 30%) австралийцев получили вакцину от коронавируса, ревакцинацию прошли около 400 тыс. человек.