СМИ: власти Гаити разрешили частным компаниям импортировать вакцины от коронавируса

ГАВАНА, 29 июня. /ТАСС/. Руководство Гаити приняло решение разрешить частным компаниям самостоятельно ввозить из-за границы вакцины от коронавируса, на настоящий момент в республике до сих пор не начали вакцинацию населения. Об этом в понедельник сообщает газета Haitian times .

По данным издания, импортеры должны будут предоставлять Минздраву республики информацию о составе, количестве, сроках годности доз и оборудовании, используемом для хранения вакцин. Ведомство оставляет за собой право закрывать пункты вакцинации, если они не соблюдают его требования.

Число заразившихся коронавирусом в Гаити на данный момент составляет более 18 тыс., умерли более 400 человек. Власти одной из беднейших стран Западного полушария в марте прошлого года ввели на всей ее территории чрезвычайное положение, которое предполагает закрытие воздушных, сухопутных и морских границ, а также школ, университетов, церквей и действие комендантского часа. Позже некоторые ограничения на въезд были сняты.