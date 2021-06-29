Центр им. Гамалеи и организации Минздрава подключились к базе данных мутаций коронавируса

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и научные организации Минздрава РФ присоединились к российской национальной базе данных геномных последовательностей коронавируса. Об этом во вторник сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"К настоящему времени большинство научных организаций, которые проводят секвенирование SARS-CoV-2, зарегистрировались на портале genome.crie.ru и принимают активное участие в пополнении базы данных. Всего зарегистрировались 26 организаций, из них 14 научных организаций Роспотребнадзора. За последнюю неделю к программе также присоединились национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, научные организации Минздрава РФ. На этапе подписания находится соглашение об участии Сколковского института науки и технологий", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в научные подразделения Роспотребнадзора, где проводят секвенирование, поступает биоматериал из всех регионов страны. Объем биоматериала и проводимого исследования коррелирует с количеством заболевших, в связи с чем наибольшее количество данных в настоящее время накапливается для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Кроме того, внимание уделяется секвенированию вирусов, которые были обнаружены в биоматериале прибывающих из-за рубежа, а также проводятся исследования находящихся в тяжелом состоянии пациентов.

Национальная база данных геномных последовательностей коронавируса была создана в России в июне, ее разработчиком стал Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.