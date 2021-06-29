Синоптик сообщил, что вода в Черном море на Кубани прогрелась до комфортных температур

КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Вода в Черном море на курортах Краснодарского края прогрелась до комфортной для купания температуры. В среднем температура воды составляет 22-24 градуса, сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

В середине июня сообщалось, что температура воды в Черном море достигнет комфортных значений для купания немного позднее третьей декады июня, как предполагалось ранее. Вода медленнее прогревается из-за сильных дождей в июне.

"Вода у нас в Черном море прогрелась до значений около 22-24 градусов, что, собственно говоря, близко к комфортной температуре для приема водных процедур", - сказал Колесник.

Он уточнил, что наиболее высокие температуры отмечаются в Анапе и Новороссийске, где температура воды составляет 24 градуса, море вблизи Сочи прогревается медленнее, однако температура там также достигла комфортных значений. Кроме того, он отметил, что Азовское море из-за меньшего размера и глубины прогрелось до более высоких температур - 25-26 градусов.

"Температурный фон стабилизировался на достаточно высоких значениях, что не будет препятствовать дальнейшему прогреву. Единственное, редкие шторма, которые предвидятся в дальнейшем в связи с тем, что прогнозируются сильные осадки, а также волнения моря будут немного нивелировать этот температурный фон, но в целом можно говорить о возможности полноценного приема водных процедур", - считает Колесник.

Курортный сезон в Краснодарском крае в 2021 году начался на месяц раньше обычного, с 1 мая, погода на побережье была теплой и солнечной, люди отдыхали на пляжах. Курорты Кубани приняли с 1 по 11 мая свыше 680 тыс. туристов, что на 20% больше, чем в 2019 году. По традиции сезон купания на курортах Кубани начинается с 1 июня.