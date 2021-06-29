В Улан-Удэ на период локдауна открыли дежурные группы в детских садах

УЛАН-УДЭ, 29 июня. /ТАСС/. Дежурные группы открыты в 36 детских садах Улан-Удэ для детей сотрудников предприятий непрерывного цикла, жизнеобеспечивающих служб, не прекращающих работу в период локдауна с 27 июня по 11 июля. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе мэрии.

"В 36 садах города и трех школах с группами предшкольной подготовки открыто 180 дежурных групп. Ежедневно их посещают около 1 тыс. дошкольников. В каждом детском саду организован "входной контроль" - термометрия сотрудников, детей, родителей, визуальный осмотр отсутствия признаков ОРВИ, наличие средств индивидуальной защиты. Запрещается приводить и забирать ребенка лицам старше 65 лет", - сообщили в мэрии.

Все сотрудники детских садов получили отрицательный результат анализов на COVID-19.

С 27 июля по 11 июля включительно в Бурятии введен локдаун. Все предприятия, кроме жизненно необходимых, закрыты, для всех граждан, кроме вакцинированных от коронавируса, объявлен режим самоизоляции. Детям до 14 лет можно выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Ограничен доступ к местам массового отдыха, в том числе в направлении озера Байкал. Цель вводимых ограничений - переломить эпидемическую обстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд, пояснили в оперштабе.

В Бурятии сохраняется неблагоприятная эпидобстановка. По состоянию на утро 29 июня зарегистрировано 44 259 больных с COVID-19, из них 321 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 3 212 пациентов, занятость коечного фонда составляет 92,4%, амбулаторное лечение проходят более 19 тыс. человек. Умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 197 человек, из них 22 - за последние сутки.

В регионе доступны все три вакцины, которые имеют регистрационное удостоверение на территории РФ: "Cпутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Полный курс вакцинации прошли 133 537 человек, первым компонентом привиты 175 510 человек.