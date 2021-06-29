Поддельные QR-коды для посещения кафе появились в продаже на теневых форумах

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Поддельные QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве появились в продаже в теневом интернете. Средняя цена одного фейкового QR-кода составляет 11 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе специализирующейся на кибербезопасности компании Bi.zone (дочерняя структура Сбербанка).

"Специалисты компании Bi.zone нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков. Данные объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных "Госуслуг". Однако после решения московских властей ввести QR-коды злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили информацию, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код. Средняя цена документа в даркнете - 11 тыс. рублей", - привели в пресс-службе слова директора экспертных сервисов Bi.zone Евгения Волошина.

По данным Bi.zone, объявления о QR-кодах для ресторанов появились в минувшие выходные, при этом на форумах уже выявили не менее 50 положительных отзывов тех, кто воспользовались нелегальной услугой.

Волошин допустил, что ближайшее временя в продаже могут появиться не только фейковые QR-коды, но приложения для их генерации. "Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона, и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс", - предположил эксперт.

Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате с 28 июня в Москве стал бессрочным правилом. Теперь рестораны и кафе могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней, говорится в указе мэра столицы. При этом для летних веранд до 11 июля включительно отменено требование проверять у посетителей QR-коды.