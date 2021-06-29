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В Московской области восстановили энергоснабжение всех потребителей

Ранее сообщалось, что в результате попадания молнии на подстанции в Балашихе произошло возгорание, из-за чего без электричества остались порядка 15 тыс. человек

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Электроснабжение жителей Московской области, которое было нарушено накануне из-за ливня и грозы, полностью восстановлено. Об этом говорится в сообщении министерства энергетики РФ.

"Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Московской области после отключений из-за ливней и грозы", - уточнили в ведомстве.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в результате попадания молнии на подстанции в Балашихе произошло возгорание. По этой причине без электричества остались порядка 15 тыс. человек.

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