В Москве упростили процедуру подачи онлайн-заявлений на регистрацию брака

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Парам в Москве упростили процедуру подачи онлайн-заявки на регистрацию брака, заполнить данные теперь может один заявитель, а второму останется только принять приглашение и оплатить госпошлину. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Ранее молодоженам необходимо было каждому через свой профиль заполнить и проверить данные о себе, и только после этого оплачивать госпошлину и дожидаться подтверждения. Теперь такой необходимости нет, а процедура подачи заявления стала более интуитивной. Все шаги при заполнении данных, выборе места, даты и времени просты и понятны и не займут много времени - около 10-15 минут. Более 45% молодоженов в 2021 году выбрали именно электронный способ подачи заявления о заключении брака", - говорится в сообщении.

Для онлайн-подачи заявления необходимо внести данные паспортов, СНИЛС обоих регистрирующихся, а также документы о расторжении брака, если это не первая регистрация. После этого предлагается выбрать место заключения брака - отделы ЗАГС, дворцы бракосочетания и выездные площадки. Затем откроется перечень доступных дат, при нажатии на дату показывается свободное время. При завершении выбора время на площадке автоматически бронируется, а второму заявителю направляется приглашение на электронную почту. На него необходимо ответить в течение 24 часов.

В приглашении будет ссылка, перейдя по которой второй заявитель должен подтвердить свои персональные данные. Затем ему предложат оплатить госпошлину - 245 рублей (со скидкой 30% при подаче онлайн, стандартная госпошлина - 350 рублей). После оплаты в статусе заявления должно быть указано, что финальное бронирование подтверждено на выбранную дату.

"С начала 2021 года в столице подано более 50 тыс. заявлений о заключении брака. Больше всего их приняли во дворцах бракосочетания № 1, 3 и 5, в Таганском, Шипиловском и Кутузовском отделах ЗАГС, а также во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Из всех принятых заявлений более 45% поданы онлайн", - отмечается в сообщении.