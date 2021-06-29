Четверо детенышей джейрана родились в центре воспроизводства под Волоколамском

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Четверо малышей редкой газели - джейрана - появились на свет в центре воспроизводства под Волоколамском. У обеих самок родились девочка и мальчик, сообщается на официальной странице Московского зоопарка в Facebook .

"Самки джейранов, у которых появились детеныши, - уже достаточно опытные мамы, это не первое их потомство. Они хорошо приняли малышей, тут же их вылизали и начали выкармливать. Самцов мы заблаговременно отсадили отдельно. А малыши остались со своими мамами и другими самками, которые тоже очень приветливо отнеслись к пополнению", - приводятся слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.

Первые несколько дней своей жизни детеныши в практически все время лежат на земле. Только через некоторое время они встают на ноги и начинают ходить за мамой.

"Сейчас наши детеныши уже достаточно окрепли, исследуют вольер и даже играют друг с другом - бегают наперегонки. По размерам они еще довольно маленькие, но по скорости могут опередить взрослое животное", - говорится в сообщении.

Пока основная пища малышей - это материнское молоко, но детеныши постарше уже начинают пробовать траву, ветки, специальный комбикорм. В качестве лакомства и обогащения среды джейранам дают немного моркови, яблок и тыквы.

Всего в центре воспроизводства живет 11 джейранов. Взрослых животных привезли из экоцентра "Джейран" в Бухарской области в Узбекистане. Создание резервных популяций этих животных в заповедниках и зоопарках - очень важная природоохранная задача, направленная на сохранение этого редкого вида.