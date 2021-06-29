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Пандемия COVID-19
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Эффективность "Спутника V" в ОАЭ составила 97,8%

Препарат показал также полную эффективность при тяжелых случаях заболевания

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российская вакцина "Спутник V" продемонстрировала в ОАЭ эффективность 97,8% против коронавируса и 100% - против тяжелых случаев заболевания, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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"РФПИ объявляет данные Министерства здравоохранения ОАЭ о применении российской вакцины "Спутник V" в ходе вакцинации населения. Эффективность вакцины по итогам анализа данных более 81 тыс. лиц, вакцинированных обоими компонентами препарата "Спутник V", составила 97,8%. При этом российская вакцина также продемонстрировала полную (100%) эффективность против тяжелых случаев коронавируса", - отмечается в сообщении.

Фонд сообщает, что анализ данных осуществлялся по состоянию на 8 июня.

"Официальные данные по вакцинации из ОАЭ также подтверждают, что "Спутник V" имеет высокие показатели безопасности. В частности не зафиксировано ни одного тяжелого нежелательного явления после вакцинации, не зафиксировано ни одного случая госпитализации или смерти, связанного с вакцинацией", - отмечает в сообщении.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в ОАЭ в январе текущего года в рамках ускоренной процедуры.

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