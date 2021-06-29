В трех пострадавших от наводнения селах Приамурья в 2022 году начнут строительство дамб

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июня. /ТАСС/. Дамбы для защиты от наводнения будут построены в 2022 году в трех селах Амурской области, которые наиболее часто страдают от стихии, сообщает во вторник пресс-служба правительства области.

"В 2022 году планируется начать мероприятия по берегозащите Усть-Ивановки, Владимировки и Гродекова. На сегодняшний день необходима актуализация ранее разработанной проектной документации по объектам инженерной защиты населенных пунктов из-за неоднократно повторяющихся паводков и изменения гидрологической обстановки", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, на корректировку проектов выделено 50 млн рублей, идет подготовка конкурсной документации. Наиболее дорогостоящий проект в селе Владимировка, в котором в этом году затоплено порядка 600 подворий, вода зашла почти в 80 домов. Его стоимость 3,5 млрд рублей, здесь планируется огородить село грунтовой дамбой длиной 2,9 км и провести берегоукрепление на протяжении 6,8 км. В Усть-Ивановке запланировано строительство дамбы длиною 1,7 км и проведение берегоукрепления на протяжении 5 км, в Гродеково - строительство 4-километровой насыпной дамбы.

"После катастрофического наводнения 2013 года было разработано девять проектов по инженерной защите населенных пунктов, которые были подвержены затоплению. Общая сумма затрат по этим проектам составляет порядка 9 млрд рублей. Также продолжается работа по расчистке и дноуглублению русел рек, что является превентивным мероприятием, позволяющим снизить ущерб от паводков. Кроме того, с прошлого года мы начали устанавливать границы зон затопления и подтопления", - цитирует пресс-служба министра природных ресурсов Приамурья Дмитрия Лужнова.

В 2020 году десять зон подтоплений были установлены в Селемджинском районе, 51 зону запланировано определить в этом году. В целом же в Приамурье установят 247 таких зон. "Это нужно для того, чтобы исключить там строительство жилья, сооружений, объектов экономики без инженерной защиты. Это также позволит минимизировать ущерб, наносимый паводками", - сказал Лужнов.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера: в 22 населенных пунктах области подтоплены 782 частных жилых дома и 1 796 приусадебных участков. Частично подтоплены 20 участков автомобильных дорог и восемь автомобильных мостов. Проезд невозможен на 10 участках автомобильных дорог в Магдагачинском, Шимановском, Благовещенском и Свободненском районах, без автомобильного сообщения остаются 10 населенных пунктов, организовано шесть лодочных переправ.