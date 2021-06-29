Более 900 тыс. москвичей пользуются электронной медкартой в смартфоне

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Год назад москвичам открыли доступ к электронной медкарте со смартфона, на сегодняшний день пользователями этого сервиса стали 900 тыс. человек, сообщила во вторник журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В июне прошлого года мы открыли москвичам доступ к мобильной версии электронной медкарты в приложении "ЕМИАС.инфо". Таким образом, горожане получили быстрый и безопасный доступ к персональной медицинской информации, которая теперь всегда под рукой - прямо в смартфоне. Сервис безоговорочно пользуется популярностью. С момента запуска мобильной версии уже более 900 тыс. москвичей начали пользоваться медкартой в смартфоне - это почти каждый третий пользователь медкарты", - сказала Ракова.

По словам заммэра, каждый месяц около 300 тыс. пользователей обращаются к мобильной версии ЭМК. Они заходят в медкарту в приложении в среднем по четыре-пять раз в месяц. Для москвичей это максимально удобный способ доступа к своим медицинским данным, а также экономия времени и отсутствие необходимости визита в поликлинику за результатами анализов, что в нынешней эпидемиологической ситуации имеет важнейшее значение.

Также с помощью приложения с функционалом электронной медкарты можно увидеть и сохранить цифровой сертификат, содержащий уникальный QR-код для посещения заведений общественного питания и массовых мероприятий, а также период его действия. При этом, если при авторизации в медкарте пользователю будет доступен действующий цифровой сертификат, он автоматически появится и на стартовой странице приложения "ЕМИАС.инфо". Это позволит всегда иметь QR-код под рукой для предъявления по месту требования без необходимости повторного входа в электронную медкарту.

"Кроме того, пациентам доступны протоколы осмотров врачей, результаты тестов на COVID-19 и других лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований - КТ, МРТ, УЗИ, флюорографии и так далее, включая доступ к изображениям снимков, выписки из стационаров, история вакцинаций взрослых и детей, информация о выписанных действующих рецептах, больничных листах и данных о вызовах скорой помощи. Также в электронную медкарту можно загружать медицинские документы, вносить сведения о личном и семейном анамнезе и ключевые показатели своего здоровья (данные о температуре тела, артериальном давлении, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови). Кроме того, пользователи имеют возможность выгружать документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры", - добавила Ракова.

По словам заммэра, для доступа к медкарте пользователю необходимо быть старше 15 лет, иметь московский полис ОМС и главное - оформить доступ к ЭМК на портале mos.ru.