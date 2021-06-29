В Новосибирской области создали систему QR-кодов для посещения заведений общепита

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Система QR-кодов для посещения заведений общепита в "бесковидном" формате, схожая с той, что действует в Москве, разработана в Новосибирской области. Вопрос целесообразности ее внедрения планируется обсудить с бизнес-сообществом в течение недели, сообщил журналистам во вторник министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров.

"На оперативном штабе мы все эти вопросы в том числе обсуждали. Понятно, что многие регионы сейчас активно вводят эту систему. На самом деле, у нас в Новосибирской области в том числе во вторую волну уже было решение по введению QR-кодов, это в первую очередь касалось общепита и сфер развлечений, но потом у нас улучшилась обстановка, но эта система разработана, сейчас мы хотим это обсудить с бизнес-сообществом", - сказал он, добавив, что обсуждение планируется провести в течение этой недели.

Министр отметил, что использование QR-кодов предполагается для тех посетителей, кто вакцинирован или переболел. Внедрение системы планируется также обсудить с Министерством цифрового развития региона. "Чтобы эту платформу внедрить, чтобы было удобно и оперативно, чтобы связать нашу цифровую систему с медицинской платформой, с "Госуслугами", если это потребуется. Такие программные решения уже есть", - пояснил Гончаров.

В ноябре прошлого года источник в органах власти сообщал ТАСС, что власти Новосибирской области рассматривают возможность внедрения системы для электронного учета посетителей кафе и ресторанов.

С 28 июня в Москве рестораны и кафе могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней, говорится в указе мэра столицы. При этом для летних веранд до 11 июля включительно отменено требование проверять у посетителей QR-коды.