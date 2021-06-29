В Москве реконструируют здание телеканала "Звезда"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили реконструкцию здания аппаратно-студийного комплекса телеканала "Звезда". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Москомстройинвеста.

Как пояснили в комитете, столичная градостроительно-земельная комиссия согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территории в Кочновском проезде, владение 5 на севере Москвы.

"На земельном участке площадью 1,51 га в настоящее время расположены здания телеканала "Звезда". Площадь существующих строений составляет около 7 600 кв. м. Внесение изменений в ПЗЗ позволит провести реконструкцию здания аппаратно-студийного комплекса телеканала "Звезда", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках реконструкции будет построен новый съемочный павильон и контрольно-пропускной пункт. Суммарная поэтажная площадь объекта после реконструкции составит более 32 160 кв. м.