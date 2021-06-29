Высокоскоростным интернетом обеспечат 644 соцобъекта Челябинской области в 2021 году

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Подрядчики в Челябинской области по федеральной программе "Информационная инфраструктура" обеспечат широкополосным доступом к интернету до конца года 644 социально значимых объекта, в числе которых фельдшерско-акушерские пункты, школы, библиотеки. Об этом ТАСС во вторник сообщил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

По данным министерства, благодаря построенной инфраструктуре почти 69 тыс. жителей примерно 600 населенных пунктов получат возможность доступа к интернету, а вместе с этим - доступ к электронным услугам государства, образовательному и развлекательному контенту.

"Работы по подключению социально значимых объектов к высокоскоростному интернету в Челябинской области идут по графику. Первые 42 объекта готовы к сдаче. Всего до конца года планируется подключить 644 объекта", - сказал собеседник агентства.

Министр пояснил, что речь идет о 276 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, 163 библиотеках, 159 школах и учреждениях среднего профессионального образования, 31 органе государственной власти и органе местного самоуправления, 15 пожарных частях.

"Благодаря проекту в деревнях и поселках Челябинской области создается инфраструктура, которую можно будет использовать для оказания услуг связи населению. Провайдеры, с которыми ведется работа по федеральным проектам, должны обеспечить недискриминационный доступ к каналам связи для альтернативных операторов с тем, чтобы в дальнейшем можно было подключать к интернету и домохозяйства, у которых ранее не было интернета", - отметил Фетисов.

Национальная программа "Цифровая экономика" рассчитана до 2024 года. В Челябинской области реализуются пять федеральных проектов, входящих в ее структуру: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность".