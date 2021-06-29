В Красноярске турагент опровергла данные о помощи туристам в подделке теста на коронавирус

КРАСНОЯРСК, 29 июня. /ТАСС/. Директор одной из красноярских турфирм Екатерина Семенова, которую лишили франшизы за советы в Instagram туристам, как скрыть положительный тест на COVID-19, заявила, что ее слова неправильно истолковали и она не призывала подделывать результаты тестирования. Об этом Семенова написала на своей странице в Instagram.

Ранее в соцсетях и местных СМИ появилась информация, о том, что Семенова разместила в Instagram видео, где рассказала, как туристам скрыть COVID-19 при тестировании, чтобы они смогли вылететь в Египет. Видео вызвало ажиотаж в социальных сетях. В настоящий момент на странице у Семеновой нет этого видео.

"Моя история в Instagram - это не призыв к действию для получения недостоверных результатов анализов. Я не врач и скорее неудачно ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов, и пошутила их же словами <...> которые были восприняты кем-то превратно", - сообщила Семенова, добавив, что сожалеет, что ее слова были "ошибочно интерпретированы как призыв к искажениям результатов".

По ее словам, туристы были вакцинированы, и второй тест показал отрицательный результат, а в Египет они прошли по документу о прививке.

Во вторник управление Роспотребнадзора заявило, что начнет проверку. Ранее федеральный оператор Anex Tour сообщил ТАСС, что после данного случая расторг договор франшизы с Семеновой. Проверку также начало МВД.

Согласно информации МИД России, при въезде в Египет необходимо иметь медицинскую справку с QR-кодом об отсутствии COVID-19 на английском или арабском языках на основании сданного не ранее чем за 72 часа до прилета теста ПЦР.

О коронавирусе в регионе

По данным федерального оперативного штаба, в Красноярском крае с начала пандемии выявлено 77,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 70 тыс. пациентов выздоровели, порядка 3,9 тыс. человек умерли.