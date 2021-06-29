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Вакцина "Эпиваккорона" стала доступна в виде шприц-доз

При использовании шприц-дозы отсутствует один из этапов подготовки к вакцинации - набор препарата в шприц. Это позволяет ускорить процедуру
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора получил обновленное регистрационное удостоверение на вакцину "Эпиваккорона", теперь она может производиться в виде шприц-доз. Об этом сообщили журналистам во вторник в научном центре.

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"Наряду с привычным форматом - в ампулах - вакцина "Эпиваккорона" теперь доступна в виде шприц-доз. Соответствующие изменения в регистрационное удостоверение внесены 28 июня", - говорится в сообщении.

В центре пояснили, что шприц-доза - это готовое к использованию изделие, позволяющее существенно оптимизировать процесс вакцинации и делающее его максимально удобным как для вакцинируемого, так и для медика. При использовании шприц-дозы отсутствует один из этапов подготовки к вакцинации - набор препарата в шприц.

"Это полностью исключает вероятность ошибки, позволяет ускорить процедуру вакцинации и избежать формирования очередей. Шприц-доза исключительно проста в использовании и предъявляет минимальные требования к медицинскому персоналу, что делает ее исключительно удобной для использования не только в урбанистических условиях, но и в удаленных населенных пунктах", - отметили в "Векторе".

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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