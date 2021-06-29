Верховный суд пояснил, что может включать сделка с правосудием

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сделка с правосудием - досудебное соглашение о сотрудничестве, которое подозреваемый или обвиняемый заключает с прокурором, может включать в том числе предоставление видеозаписей, имеющих значение для следствия, или сведений об очевидцах преступления. Это разъяснил Пленум Верховного суда в разработанном дополнении к постановлению от 28 июня 2012 года "О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве".

Верховный суд напомнил, что перед вынесением приговора в особом порядке лицу, заключившему досудебное соглашение, суд должен изучить "характер и пределы содействия подсудимого следствию". Такое содействие может выражаться не только в показаниях об обстоятельствах совершенного преступления и соучастниках, но и в "сообщении о других преступлениях, в том числе совершенных с участием иных лиц; указании очевидцев совершения преступления, мест уничтожения или хранения орудий преступления, сокрытия трупа, похищенного имущества; выдаче предметов и документов, представлении аудио-, видеозаписи, сведений, имеющих значение для дела; участии в проведении оперативно-разыскных мероприятий", говорится в проекте постановления.

Соблюдение условий

Кроме того, отметил Верховный суд, судья должен удостоверится в выполнении включенного в 2016 году в УПК требования о том, что прокурор разъяснил лицу, подавшему ходатайство о досудебном соглашении, что он может быть привлечен к участию в уголовном деле в отношении соучастников преступления и иных лиц, совершивших преступления, что в случае отказа от дачи показаний в суде ранее данные им показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу. Кроме того, прокурор должен разъяснить, что вынесенный в особом порядке приговор может быть пересмотрен, если после назначения наказания будет обнаружено, что заключивший соглашение умышленно сообщил ложные сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, и не исполнил условия и обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве. Судья должен проверить наличие заключенного соглашения о сотрудничестве, а также удостовериться в получении подсудимым копии представления прокурора о рассмотрении дела в особом порядке. "При отсутствии указанных документов и сведений <…> судья принимает решение о назначении предварительного слушания для рассмотрения вопроса о возвращении уголовного дела прокурору", - говорится в подготовленном разъяснении пленума.

Если еще до приговора, выносимого в особом порядке, выяснится, что "подсудимым были представлены ложные сведения или сокрыты от следователя либо прокурора иные существенные обстоятельства совершения преступления либо его содействие следствию заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности или подсудимым не соблюдены все условия и не выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением", суд, не удаляясь в совещательную комнату, выносит постановление о переходе с особого на общий порядок рассмотрения дела - с исследованием доказательств и вызовом свидетелей. По ходатайству сторон или по собственной инициативе при наличии к тому оснований суд также вправе возвратить уголовное дело прокурору для соединения с уголовным делом в отношении соучастников.

Приговор заключившему сделку

Обвинительный приговор в случае сделки с правосудием должен содержать выводы суда о соблюдении подсудимым условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением.

"В приговоре, в частности, указывается, что обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника; какое содействие следствию им оказано, в чем именно оно выразилось", - пояснил Пленум. Также в приговоре должны быть результаты проведенного в суде исследования о значимости сотрудничества подсудимого со следствием для раскрытия и расследования преступления, изобличения соучастников, розыска имущества, добытого в результате преступления, какие преступления были выявлены в результате сотрудничества с подсудимым.

При проверке соблюдения условий досудебного соглашения "суду следует иметь в виду, что прокурор, государственный обвинитель вправе подтвердить активное содействие обвиняемого следствию в изобличении и уголовном преследовании не только других соучастников преступления, в котором обвиняется это лицо, но и участников иного преступления, совершенного без участия подсудимого".

Также Верховный суд пояснил, что "отсутствие в досудебном соглашении о сотрудничестве указания на все преступления, в которых обвиняется подсудимый, не является основанием для возвращения уголовного дела прокурору <…> при условии согласия подсудимого с обвинением в полном объеме".

Во вторник Пленум Верховного суда РФ принял постановление, вносящее эти дополнения.

Сделка с правосудием

Досудебное соглашение о сотрудничестве стало применяться в России с июля 2009 года. В соглашении, которое утверждает прокурор, подозреваемый или обвиняемый берет на себя обязательства содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления. Уголовное дело в отношении заключившего соглашение выделяется в отдельное производство и рассматривается в особом порядке. УК предусматривает, что при отсутствии отягчающих обстоятельств срок наказания не может превышать половины максимального срока, предусмотренного статьей УК. В случае, если статьей УК предусмотрено пожизненное лишение свободы или смертная казнь, эти наказания не применяются, и срок наказания не может превышать двух третей максимального размера наказания в виде лишения свободы, предусмотренного этой статьей. А при наличии исключительных обстоятельств или при активном содействии следствию участника группового преступления суд может назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей УК, применить условное осуждение или освободить от отбывания наказания (в зависимости от тяжести преступления и роли в нем подсудимого). Это не распространяется на обвиняемых в террористических преступлениях.